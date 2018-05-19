Магнус Пяйярви: "КХЛ? В приоритете у меня остаться в НХЛ"

Форвард сборной Швеции Магнус Пяйярви прокомментировал победу над США (6:0) в полуфинале чемпионата мира. Также нападающий "Оттавы" дал понять, что хотел бы остаться в НХЛ.

- США – легкий соперник?

- Совсем нет. Несмотря на счет, это была очень непростая игра. Мы сыграли здорово, хотя первый период получится тяжелым. Нильссон сделал несколько отличных сейвов, оставил нас в игре, а во втором периоде мы прибавили. И пару раз пробили Кинкэйда. Да и в последние десять минут Нильссон несколько раз выручил, сделав в итоге шатаут. Красавец. Американцы сильны, но мы были лучше.

- На мой взгляд, это самая агрессивная сборная Швеции за много-много лет. А на ваш?

- Я согласен. И нам нужно быть агрессивными, просто необходимо так играть, чтобы показывать лучший хоккей. С Латвией мы сыграли довольно пассивно. А сегодня – наоборот, сыграли смело. И все здорово получилось. Надо продолжать играть в том же духе.

- Эта сборная Швеция – лучшая из всех, в которых вы играли?

- Да. Определенно лучшая. Команда очень молодая, но сколько в ней игроков, которые уже успели заявить о себе. Ветеранов почти нет, а все равно ребята сплошь опытные, несмотря на молодость. Это здорово. Плюс – мы все хорошо друг друга знаем. И у нас все здорово получается. Осталась одна игра!

- В Копенгагене вы словно дома играете.

- Что есть – то есть. Сюда очень просто добраться из Швеции. Что поездом, что на машине, что самолетом. Мы здесь как дома. И это потрясающе. Нашу команду так еще нигде не поддерживали, кроме как, собственно, в Швеции.

- С кем бы вы хотели сыграть в финале?

- Канада очень сильна с Макдэвидом, Нюджентом-Хопкинсом и другими ребятами. Супермастеровитая команда. Со Швейцарией мы уже играли, и у нас возникли проблемы. Так что любой соперник будет опасным в финале. Но мы будем готовы.

- Возможно ли остановить Макдэвида?

- Конечно. Абсолютно возможно. Да и в одиночку никто ничего не добивается. Всегда команда. Безусловно, он – едва ли не лучший игрок мира. Если брать в расчет индивидуальное мастерство. Но остановить его можно. За счет командной работы. Канада уже проигрывала на чемпионате мира. Это говорит о многом. Мы в себе уверены, кто бы нам в финале ни достался.

- Ваш контракт с "Сенаторз" подходит к концу. Возможно ли, что вы отправитесь в КХЛ?

- В приоритете у меня НХЛ. Хотя нет, сейчас у меня в приоритете золото чемпионата мира, а потом – все равно будет НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

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