Магнус Хелльберг: "У нас отличные шансы защитить титул на чемпионате мира-2018"

Голкипер сборной Швеции и "Куньлуня" Магнус Хелльберг заявил, что у его национальной команды есть все шансы защитить титул чемпиона мира на первенстве в 2018 году. По словам хоккеиста, в сборной собраны игроки высочайшего класса.

– Дебют на чемпионате мира – об этом я мечтал с раннего детства, – цитирует "Р-Спорт" Хелльберга. – Рад, что мы победили в первой игре турнира, что сыграли на ноль, хотя соперник нанес более двадцати бросков по нашим воротам. Считаю, у нас отличные шансы защитить титул, в команде собраны игроки высокого класса. Другое дело, что мастера есть не только у нас, так что главное – действительно стать командой. Мы пойдем матч за матчем. Пойдем за золотом, разумеется.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провел 51 матч в "регулярке" КХЛ с коэфициентом полезности 92.6.

Чемпионат мира-2018 проходит в Дании с 4 по 20 мая.

Первый день чемпионата мира-2018