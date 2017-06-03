Лундквист получил травму колена на чемпионате мира-2017

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист получил травму колена в составе сборной Швеции на чемпионате мира-2017, сообщает NBC. Ожидается, что на восстановление ему потребуется порядка шести недель.

Напомним, что Швеция в финале обыграла Канаду и стала чемпионом мира. Лундквист провел 5 матчей, в которых пропустил 7 шайб при коэффициенте отраженных бросков – 94,6. 35-летний вратарь присоединился к национальной команде по ходу турнира, после того как "Рейнджеры" проиграли "Оттаве" во втором раунде Кубка Стэнли.