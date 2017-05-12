Лундквист дебютирует на чемпионате мира-2017 в матче с Данией

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг сообщил, что вратарь Хенрик Лундквист проведет первый матч на чемпионате мира-2017 против команды Дании.

Ранее Шведы разгромили Италию в матче группового турнира мирового первенства со счетом 8:1. За день до этого стало известно, что состав шведов пополнит Хенрик Лундквист, выбывший вместе с "Рейнджерс" из борьбы за Кубок Стэнли.

- Лундквист приедет завтра, - приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. - Мы рассчитываем, что он сыграет уже против команды Дании в воскресенье.