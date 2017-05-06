Лука Занатта: "Вкус победы был у нас на губах. Италия не боится Россию"

Защитник сборной Италии Лука Занатта отметил, что игроки его команды не боятся хоккеистов России, с которыми проведут матч в воскресенье в рамках чемпионата мира. Сегодня Италия в овертайме уступила команде Словакии.

– Мы верили, что можем победить, но в конце третьего периода не разобрались в эпизоде и пропустили. Обидно, тем не менее, мы доказали, что можем играть на этом уровне, что итальянский хоккей растет и заслуживает место в элитном дивизионе. Мы верим в себя, мы не боимся встречи со сборной России, особенно после игры со словаками, когда вкус победы уже был на наших губах, и мы были обязаны выигрывать.

Со сборной России будет интересно играть, в их команде собраны большие имена. Но в конце концов мы также умеем владеть клюшкой, также можем биться, поэтому верим, что шансы есть. Понятно, что сборная России фаворит турнира, хоккей в крови у русских людей. Нет, советов отец мне не давал перед игрой с россиянами, потому что я пока его не видел, он только прилетел. Но обязательно постараюсь выведать у него какие-то секреты.

Матч Италия – Россия состоится в воскресенье в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры