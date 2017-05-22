Линус Умарк: "Золото нам принес Лундквист – он лучший в мире вратарь". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

03:14 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Линус Умарк: "Золото нам принес Лундквист – он лучший в мире вратарь"

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Форвард сборной Швеции Линус Умарк подчеркнул, что золото чемпионата мира команде принес голкипер Хенрик Лундквист. Шведы в воскресенье со счетом 2:1 в серии буллитов обыграли команду Канады в финале чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

– Сейчас я просто счастлив, один из лучших дней в моей жизни, лучший турнир, в котором я принимал участие, – приводит "Р-Спорт" слова Умарка. – Лундквист играл просто невероятно – ловил все, он лучший вратарь в мире. Он принес нам золото. Шведы – лучшие в мире.

Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170522/1120818596.html

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