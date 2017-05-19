Линус Умарк: "Я всегда ненавидел Финляндию, будет приятно обыграть их в полуфинале"

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Финляндией подчеркнул, что у него особенное отношение к этой стране. По словам форварда, который жил рядом с границей, он всегда с неприязнью относился к Финляндии.

- Финляндия для меня - главный сосед. Я вырос рядом с границей этой страны, но всегда ненавидел ее, - приводит Expressen слова Умарка. - Я всегда по-особенному относился к Финляндии, играл в "Йокерите", знаю многих их хоккеистов. От этого победа будет более приятной. Я хочу сыграть в полуфинале, но не уверен, смогу ли это сделать.

Напомним, что матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между Швецией и Финляндией состоится завтра, начло игры - 20.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.