Линус Умарк: "Швеция - фаворит в игре с Россией"

Нападающий сборной Швеции и "Салавата Юлаева" Линус Умарк в преддверии матча группового турнира чемпионата мира с командой России отметил, что встреча будет тяжелой. Однако, по его словам, Швеция является фаворитом.

- Понятно, что на чемпионате мира 2017 года достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом, - цитирует "Р-Спорт" Умарка. - Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру. С россиянами будет, без сомнений, тяжелый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы. Каких-то выводов по матчу Евротура на прошлой неделе, когда мы победили россиян в овертайме, делать не стоит – состав команды уже прилично поменялся.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.