Линус Умарк: "Наверное, мои слова об испорченном празднике очень задели россиян"

Шведский нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил о том, что не имел в виду ничего плохого, сказав об испорченном празднике после победы национальной команды в Кубке Первого канала в год семидесятилетия российского хоккея. Форвард сделал выводы из этой ситуации.

– В прошлом году много шума наделала ваша фраза про "испорченный праздник" после матча со сборной России на Кубке Первого канала. Олег Знарок даже заявил, что вам надо оторвать голову.

– Это было просто шутка. Дело в нашем менталитете. Понятно, что у хоккейной России был большой праздник, поэтому на своем домашнем турнире от нее ждали только победы. Но ведь мы приезжаем не для того, чтобы проиграть и порадовать кого-то.

Наверное, мои слова очень задели россиян. Хотя мне просто очень хотелось поделиться эмоциями. Те, кто меня хорошо знают, вам скажут, что я не имел ввиду ничего плохого. Для себя вывод сделал. Больше я так не скажу. (Михаил ЗИСЛИС)

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Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник"