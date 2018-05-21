Лиас Андерсон: "Эту медаль выбрасывать не буду"

Нападающий сборной Швеции Лиас Андерссон поделился впечатлениями от победы в финале чемпионата мира над Швейцарией (3:2 Б). Напомним, после поражения на МЧМ-2018 он выбросил серебряную медаль на трибуны.

- Эту медаль выбрасывать не будете?

- Эту – не буду. И как же круто, что она сейчас у меня на шее. Всю жизнь я работал, чтобы стать чемпионом мира. Удивительно, что я сделал это в 19 лет. В такой команде. Окруженный кучей звезд. Потрясающе.

- Ваша роль сильно изменилась с приездом ребят из НХЛ.

- И правильно. Кто они, и кто - я. Просто даже быть в такой компании – это круто. Столько суперзвезд. С первого звена по четвертое. Супермастеровитые ребята. У нас в четвертой тройке играли хорошие игроки по меркам НХЛ. О чем тут говорить. Я рад просто и на лавке посидеть. Многому у ребят научился. Как готовиться, как тренироваться, что делать.

- Что подумали, когда Ларссон на последних секундах попал в штангу.

- F… Ну, вот такая была мысль. Моментов-то мы кучу создали. Но никак забить не могли. Надо, впрочем, отдать должное швейцарцам. Они здорово нас напрягли. У них что ни атака – то с преимуществом в игрока. Очень опасная команда. Но Нильссон был в большом порядке.

- Швеция дважды подряд выиграла чемпионат мира. Шведский хоккей становится доминирующей силой?

- Можно и так сказать. В Швеции проделывается огромная работа. Детьми очень много занимаются. Наши детские тренеры – просто суперские. Наша молодежная лига очень сильна. Много шведов будет задрафтовано в первом раунде в этом году. У нас хороший фундамент для будущих побед. Мы – реальная сила.

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Трансляция матча Швеция - Швейцария