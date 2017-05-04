Ли - в составе сборной Канады на чемпионат мира-2017

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли попал в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею-2017, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Канады.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная Канады сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. Канадцы начнут турнир 5 мая матчем с чехами.

Ли в минувшем сезоне в составе "Магнитки" вышел на лед в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 65 очков (14 шайб и 51 передача). В 18 матчах плей-офф на его счету 21 очко (1+20).