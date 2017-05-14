Леон Драйзайтль: "Матч против Латвии станет самым важным для Германии на чемпионате мира-2017"

Форвард "Эдмонтона" и сборной Германии Леон Драйзайтль отметил, что матч против Латвии, который состоится 16 мая, будет решающим для его команды на чемпионате мира-2017. У команд, ведущих борьбу за попадание в плей-офф, на данный момент по девять очков.

- Я очень хотел оказаться здесь, на домашнем чемпионате мира, - приводит ТАСС слова Драйзайтля. - Здесь другой хоккей, нежели в НХЛ, но буду чувствовать себя лучше с каждым следующим матчем. В Германии великолепные фанаты, они гонят команду вперед и очень нам помогают. Матч против Латвии будет самым важным на турнире. Это будет битва, но мы к ней готовы.