Лаури Марьямяки: "У Финляндии неплохие шансы в игре с Россией"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Швеции (1:4) посетовал на удаления во втором периоде встречи.

– В самом начале все было хорошо с командой, она была заряжена, но мы пропустили быстрый гол, и это нас несколько деморализовало, – сказал Марьямяки. – Мы выправляли ситуацию, прибавляли по ходу матча, но в конце концов нахватали удалений, и Швеция нас за это наказала. Плюс у нас были проблемы на точке. По правде говоря, у шведов очень мощная команда. Из-за чего мы постоянно оказывались в сложных ситуациях.

Не так важно, что у нас будет меньше времени на подготовку к матчу с Россией. Сейчас важнее всего – забыть поражение от шведов. Мы хорошо сыграли с россиянами на Евротуре. Исходя из того матча, думаю, что у нас неплохие шансы. Тем более что у нас подобрался добротный состав. (Игорь ЕРОНКО)

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.