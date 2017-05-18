Лаури Марьямяки: "Сборная Финляндии сыграла выше всяких похвал"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки после победы над командой США (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что на игре его команды сказалось наличие опытных игроков, которых не хватило сопернику, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В полуфинале турнира финны встретятся с победителем пары Швейцария – Швеция.

– Очень горжусь своей командой, хочу поблагодарить ребят за сегодняшний матч, – сказал Марьямяки. – Они сыграли выше всяких похвал. В подготовке нам очень помогла встреча с Канадой в конце группового этапа. Мы увидели, в чем должны прибавить, и очень здорово провели этот матч. Почему был уверен в команде перед четвертьфиналом? С большей частью ребят мы вместе уже 45 дней. Как я могу быть в них не уверен? Все мы знаем, что на чемпионате мира возможно все. Даже если ты вышел с четвертого места. И, что надо отметить, у нас, в отличие от США, хватает опытных игроков, что очень помогает на подобных турнирах.

Трансляция матча США – Финляндия