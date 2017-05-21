Лаури Марьямяки: "Финляндия хотела лучшего результата, но Россия слишком сильна"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки поздравил сборную России и Олега Знарка с победой в матче за третье место на чемпионате мира-2017 (3:5), передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам специалиста, команда хотела лучшего результата, но соперник был слишком силен.

- Поздравляю Россию и Олега Знарка. У него такая классная и очень качественная команда, но я все равно горжусь своими парнями, - сказал Марьямяки. - Они показали, каким большим сердцем они обладают.

Сколько у них характера, чтобы два дня подряд выкладываться без остатка. Мы бы хотели результата получше, но Россия слишком сильна. К этому мне трудно что-то добавить.

Трансляция матча Россия - Финляндия