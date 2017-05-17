Лаури Марьямяки: "Чувствую уверенность в сборной Финляндии перед матчем с США"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против команды США заявил, что его подопечные прибавляли по ходу сезона, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также специалист отметил, что лед в Кельне будет лучше, чем в Париже.

– У американцев очень качественная команда, – сказал Марьямяки. – И мы вполне понимаем, что должны выдать лучший свой матч, чтобы их обыграть. Да, мы заняли в группе четвертое место, но я вполне доволен тем, как мы подготовились к плей-офф. Были на старте не очень удачные выступления, Франции проиграли, но по ходу дела прибавили. Так что я чувствую уверенность в своей команде.

Американцы очень быстры, так что нам будет нужно играть умно и аккуратно с шайбой. Сборная США здорово контратакует, а молодежь эта очень мастеровита и талантлива. У нас тоже есть молодые ребята, сразу семь дебютантов чемпионатов мира, но есть опытные, что может стать нашим преимуществом. Конечно, нам нельзя удаляться так часто, как это было в группе. Лед в Кельне? Я слышал, что он не очень. Но на самом деле – очень даже неплохой. Вот в Париже проблемы со льдом были.

Матч состоится завтра, 18 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи