Латвийский болельщик бросил на лед ботинки во время матча с Финляндией (фото)

Во время матча чемпионата мира по хоккею Латвия - Финляндия (1:8) один из болельщиков латвийской команды бросил на лед ботинки.

В Инстаграме Немецкой хоккейной лиги опубликовано фото: на лед обувь выбросил любитель хоккея, недовольный игрой своей команды. Ему пришлось покинуть трибуны из-за нарушения правил поведения на соревнованиях.

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