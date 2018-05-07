Чемпионат мира

10:48 | Хоккей — Чемпионат мира

Латвийский болельщик бросил на лед ботинки во время матча с Финляндией (фото)

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Во время матча чемпионата мира по хоккею Латвия - Финляндия (1:8) один из болельщиков латвийской команды бросил на лед ботинки.

В Инстаграме Немецкой хоккейной лиги опубликовано фото: на лед обувь выбросил любитель хоккея, недовольный игрой своей команды. Ему пришлось покинуть трибуны из-за нарушения правил поведения на соревнованиях.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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aech_63

Serenky25============Ага, а ещё в 39 и 40 г.г.

11:41

Serenky25

Шпрота вспомнил как его дед трусливо бежал в 45 и так же ботинками отстреливался.

11:32

gibson

Болельщика обули?

11:31

aech_63

Да не, шпрота хотел дать опробовать новый вид спорта хоккей на кроссовках, жаль с валенком туда не пустят

11:07

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