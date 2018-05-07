Латвийский болельщик бросил на лед ботинки во время матча с Финляндией (фото)

Во время матча чемпионата мира по хоккею Латвия - Финляндия (1:8) один из болельщиков латвийской команды бросил на лед ботинки.
В Инстаграме Немецкой хоккейной лиги опубликовано фото: на лед обувь выбросил любитель хоккея, недовольный игрой своей команды. Ему пришлось покинуть трибуны из-за нарушения правил поведения на соревнованиях.
Wenn es nicht läuft, einfach mal die Schuhe aufs Eis werfen? 🤔 Also irgendein Lette 🇱🇻 ist jetzt barfüßig unterwegs... @iihfhockey #schuheweg #spieltag #gameday #teamdeutschland #teamgermany #nationalmannschaft #international #roadtodenmark #wm2018 #worlds #worlds2018 #iihf #iihfworlds #iihf2018 #DEB #DEL #DELoffiziell #eishockey #hockey #icehockey
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aech_63
Serenky25============Ага, а ещё в 39 и 40 г.г.
11:41
Serenky25
Шпрота вспомнил как его дед трусливо бежал в 45 и так же ботинками отстреливался.
11:32
gibson
Болельщика обули?
11:31
aech_63
Да не, шпрота хотел дать опробовать новый вид спорта хоккей на кроссовках, жаль с валенком туда не пустят
11:07