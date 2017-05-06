Латвия отправила 3 безответные шайбы в ворота Дании на ЧМ-2017

В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Латвии обыграла Данию со счетом 3:0. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Микс Индрашис, оформивший дубль. Сборная Латвии вышла на первое место в группе A, обойдя Германию по дополнительным показателям.
В следующей встрече Латвия сыграет против Словакии, а Дания – с США. Обе игры состоятся в воскресенье, 7 мая, и начнутся в 21.15 и 17.15 по московскому времени соответственно.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа A
Латвия – Дания – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Мейя – 1 (Кулда), 23:08 – 1:0. Индрашис – 1 (Спруктс, Рих. Букартс), 41:48 – 2:0. Индрашис – 2 (бол., Роб. Букартс, Балинскис), 52:40 – 3:0.
Вратари: Мерзликинс – Дам.
Штраф: 6 – 12.
Броски: 35 (7+14+14) – 27 (18+6+3).
Судьи: Олунд, Штрикер.
6 мая. Кельн. Ланксесс-Арена.