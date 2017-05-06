Латвия отправила 3 безответные шайбы в ворота Дании на ЧМ-2017

В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Латвии обыграла Данию со счетом 3:0. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Микс Индрашис, оформивший дубль. Сборная Латвии вышла на первое место в группе A, обойдя Германию по дополнительным показателям.

В следующей встрече Латвия сыграет против Словакии, а Дания – с США. Обе игры состоятся в воскресенье, 7 мая, и начнутся в 21.15 и 17.15 по московскому времени соответственно.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Латвия – Дания – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Мейя – 1 (Кулда), 23:08 – 1:0. Индрашис – 1 (Спруктс, Рих. Букартс), 41:48 – 2:0. Индрашис – 2 (бол., Роб. Букартс, Балинскис), 52:40 – 3:0.

Вратари: Мерзликинс – Дам.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 35 (7+14+14) – 27 (18+6+3).

Судьи: Олунд, Штрикер.

6 мая. Кельн. Ланксесс-Арена.

Трансляция матча Латвия - Дания