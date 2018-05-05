Латвия одержала волевую победу над Норвегией на ЧМ

Сборная Латвии одержала волевую победу над Норвегией со счетом 3:2 (ОТ) в матче группового турнира чемпионата мира. Латвийская команда проигрывала после первого периода 0:2.

У Норвегии отличились Андерс Бастиансен и Александер Бонсаксен, у номинальных гостей дубль на счету Рудольфа Балцерса, одну шайбу забросил Родриго Аболс.

Чемпионат мира

Группа В

Норвегия – Латвия – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бастиансен - 1 (Треттенес, Холес), 8:14 - 1:0. Бонсаксен - 1 (М. Улимб), 12:12 - 2:0. Балцерс - 1 (Сотниекс, Галвиньш), 26:20 - 2:1. Аболс - 1 (Карсумс, Редлихс), 51:04 - 2:2. Балцерс - 2 (Джериньш), 60:24 - 2:3.

Вратари: Хауген - Мерзликинс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 15 (6+6+3+0) - 21 (6+7+7+1).

Судьи: Гофман, Кубуш.

5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.