Лассе Кукконен: "Будет трудно противостоять российским форвардам"

Капитан сборной Финляндии Лассе Кукконен подчеркнул, что команда будет непросто сдерживать атаки российских форвардов в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.

– Первые минуты мы провели неплохо, хотя пропустили первыми, – приводит ТАСС слова Кукконена. – Когда сравняли счет, уверенности прибавилось, но дальше все пошло не по плану. Стали много удаляться, пропустили две шайбы в меньшинстве. Шведы заслужили победу и место в финале. У России отличная команда, нам будет трудно противостоять их форвардам. Для кого-то, может быть, матч за третье место не важен, но это не про нашу сборную. Мы хотим победить россиян и выиграть бронзу чемпионата.