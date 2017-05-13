Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в чемпионате мира

Игроки "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею, сообщает "Р-Спорт". В субботу утром Кузнецов и Орлов прилетели в аэропорт Франкфурта-на-Майне прямым рейсом из Вашингтона.

Хоккеистов встретили сотрудники ФХР, которые доставят их в расположение национальной команды в Кельне.

Напомним, что сборная России сегодня проведет матч группового этапа чемпионата мира против команды Словакии. Начало игры в 17.15 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этой игры.