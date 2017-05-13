Чемпионат мира

14:36 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Кузнецов и Орлов через несколько дней будут готовы сыграть за сборную России на ЧМ

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Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов заявил, что он и его одноклубник Евгений Кузнецов через несколько дней будут готовы сыграть за сборную России на чемпионате мира. Хоккеисты сегодня прилетели во Франкфурт, чтобы оттуда переехать в Кельн, где сборная России играет матчи группового этапа мирового первенства.

Приятно здесь находиться, пройдет пара дней, и будем готовы играть, – цитирует ТАСС Орлова. – В том году не было больших проблем с разницей в площадках, не знаю, как будет в этом. Когда играешь в хорошей команде, ребята помогают.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4249464

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