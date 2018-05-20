Куинн Хьюз: "Надеюсь, США выиграют золото через год"

18-летний защитник сборной США Куинн Хьюз подвел итоги чемпионата мира для своей команды.

- Эта бронзовая медаль для меня значит очень многое. На этом чемпионате мира мы играли за Джима Джохансона (генеральный менеджер сборной США, который умер в январе 2018 года. - Прим. "СЭ"). Он столько всего сделал для американского хоккея, по сути выстроил всю систему хоккея. Важно было выиграть эту медаль для него.

Отличный получился турнир. Я поиграл с такими мастерами! Я доволен своей игрой, но, конечно, мне есть над чем работать. В любом случае я не могу быть не рад хотя бы тому, что играю здесь.

Надеюсь, что сборная США выиграет золото ЧМ уже в следующем году. Мы всегда ставим такую цель. А сейчас у нас в стране все больше хороших хоккеистов. Скоро это должно случиться. Надеюсь, что скоро, а не через 100 лет.

Полуфинал разочаровал. Мы хотели биться за золото. Но все равно собрались на сегодняшнюю игру и взяли бронзу. Это важно для американского хоккея. (Игорь ЕРОНКО)

Все о чемпионате мира по хоккею читайте здесь.