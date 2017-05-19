Кучеров - первый в медиарейтинге хоккеистов сборной России

Нападающий сборной России Никита Кучеров возглавил медиарейтинг игроков команды в период с 13 по 19 мая, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование "Медиалогии". 23-летний россиянин помог команде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2017 обыграть Чехию (3:0), набрав 2 (1+1) очка. На втором месте идет Артемий Панарин, а замыкает тройку Евгений Кузнецов.
Рейтинг построен по количеству упоминаний хоккеистов национальной сборной России в социальных сетях.
Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров – 12,9 тысячи упоминаний
2. Артемий Панарин – 10,9
3. Евгений Кузнецов – 10,2
4. Андрей Василевский – 9,6
5. Дмитрий Орлов – 9,1
6. Антон Белов – 8,6
7. Иван Телегин – 7,5
8. Никита Гусев – 7,4
9. Сергей Плотников – 6,9
10. Евгений Дадонов – 6,6
Дополнительная информация
http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170519/1120664976.html