Кучеров - первый в медиарейтинге хоккеистов сборной России

Нападающий сборной России Никита Кучеров возглавил медиарейтинг игроков команды в период с 13 по 19 мая, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование "Медиалогии". 23-летний россиянин помог команде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2017 обыграть Чехию (3:0), набрав 2 (1+1) очка. На втором месте идет Артемий Панарин, а замыкает тройку Евгений Кузнецов.

Рейтинг построен по количеству упоминаний хоккеистов национальной сборной России в социальных сетях.

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров – 12,9 тысячи упоминаний

2. Артемий Панарин – 10,9

3. Евгений Кузнецов – 10,2

4. Андрей Василевский – 9,6

5. Дмитрий Орлов – 9,1

6. Антон Белов – 8,6

7. Иван Телегин – 7,5

8. Никита Гусев – 7,4

9. Сергей Плотников – 6,9

10. Евгений Дадонов – 6,6