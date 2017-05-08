Кучеров - лучший игрок матча Германия - Россия

Нападающий сборной России Никита Кучеров признан лучшим игроком национальной команды по итогам матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии (6:3). Форвард отметился дублем в ворота соперника.
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Россия
|3
|3
|0
|18-5
|8
|2.
|Латвия
|2
|2
|0
|6-1
|6
|3.
|Швеция
|2
|1
|1
|8-4
|4
|4.
|Германия
|3
|1
|2
|7-14
|3
|5.
|США
|2
|1
|1
|8-4
|3
|6.
|Словакия
|2
|1
|1
|4-5
|2
|7.
|Италия
|2
|0
|2
|3-13
|1
|8.
|Дания
|2
|0
|2
|2-10
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Канада
|3
|3
|0
|17-3
|9
|2.
|Швейцария
|2
|2
|0
|8-4
|5
|3.
|Франция
|2
|1
|1
|7-4
|3
|4.
|Норвегия
|2
|1
|1
|3-5
|3
|5.
|Чехия
|2
|1
|1
|7-5
|3
|6.
|Финляндия
|2
|1
|1
|4-7
|3
|7.
|Словения
|2
|0
|2
|6-12
|1
|8.
|Белоруссия
|3
|0
|3
|3-15
|0
Нападающий сборной России Никита Кучеров признан лучшим игроком национальной команды по итогам матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии (6:3). Форвард отметился дублем в ворота соперника.