Чемпионат мира

19:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Кучеров - лучший игрок матча Германия - Россия

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Нападающий сборной России Никита Кучеров признан лучшим игроком национальной команды по итогам матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии (6:3). Форвард отметился дублем в ворота соперника.

Трансляция матча Германия – Россия

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