Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

Селекционная служба ФХР завершила рабочую поездку, в рамках которой были проведены встречи со всеми хоккеистами, включая и тех, чьи команды не попали в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт ФХР.

На текущий момент в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки "Филадельфии" – защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов, а также хоккеисты "Тампа-Бэй" – вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.