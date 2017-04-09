Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

Селекционная служба ФХР завершила рабочую поездку, в рамках которой были проведены встречи со всеми хоккеистами, включая и тех, чьи команды не попали в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт ФХР.
На текущий момент в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки "Филадельфии" – защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов, а также хоккеисты "Тампа-Бэй" – вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
pav29
Скорей всего п росмотрят на Евротуре,кого то отцепят.Но почему нет Трямкина,это меня удивляет.Сезон провел не плохо,но тренерского штаба видней.Посмотрим и мы.
15:48
redgy
Любимова вызвали, а Наместникова нет??
13:26
gibson
Ну и на кой нам Любимов? Тренерский штаб вообще что ли за ситуацией не следит?
13:06