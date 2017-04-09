Чемпионат мира

12:40 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

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Селекционная служба ФХР завершила рабочую поездку, в рамках которой были проведены встречи со всеми хоккеистами, включая и тех, чьи команды не попали в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт ФХР.

На текущий момент в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки "Филадельфии" – защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов, а также хоккеисты "Тампа-Бэй" – вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=13412

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pav29

Скорей всего п росмотрят на Евротуре,кого то отцепят.Но почему нет Трямкина,это меня удивляет.Сезон провел не плохо,но тренерского штаба видней.Посмотрим и мы.

15:48

redgy

Любимова вызвали, а Наместникова нет??

13:26

gibson

Ну и на кой нам Любимов? Тренерский штаб вообще что ли за ситуацией не следит?

13:06

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