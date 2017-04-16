Кучеров и Василевский прилетят в Москву на следующей неделе

Александр Тыжных, являющийся агентом голкипера "Тампа-Бэй" Андрея Василевского заявил, что вратарь и его одноклубник нападающий Никита Кучеров прилетят в Москву на следующей неделе. Оба хоккеиста будут готовиться вместе со сборной России к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже.

– Василевский прилетит 17 апреля, а Кучеров – 24 апреля, – цитирует ТАСС Тыжных.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата "Тампа" не смогла пробиться в плей-офф. 23-летний Кучеров провел 74 матча и набрал 85 (40+45) очков. 22-летний Василевский провел 50 матчей в "регулярке", одержал 23 победы при проценте отраженных бросков 91,7.