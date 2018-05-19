Кто поставил русскую музыку в раздевалке сборной США? Отвечает американский форвард

Нападающий сборной США Крис Крайдер рассказал о поражении от Швеции (0:6) в полуфинале чемпионата мира.

– Швеция – сильнейшая команда из всех, что вам встречались на чемпионате мира?

– Пожалуй, что да. Правда, мы не успели сыграть со всеми сильнейшими. К сожалению, в полуфинале наша игра не соответствовала нашим собственным стандартам. Впрочем, в первом периоде все было хорошо. Но мы почему-то отошли от этой игры во втором. Секундная расслабленность – и нас наказали. И шведов уже было не остановить.

– Сможете собраться на матч за бронзу после разгрома?

– Мы хотим показать хороший хоккей. Хороший – на протяжении всех 60 минут, а не как сегодня. На таких турнирах вообще нельзя расслабляться. Именно поэтому не всегда на чемпионатах мира побеждает лучшая команда. Побеждает та, что играет лучше и стабильнее. Мы извлечем уроки из игры против шведов. Думаю, что все отнесутся к матчу за бронзу должным образом. Конечно, у всех за плечами очень длинные сезоны. В которых всем попадались тяжелые матчи. Чего только ни случалось. Но у нас хороший коллектив. У нас сильные лидеры, которые здорово влияют на команду. Да, мы показали не ту игру, что хотели. Но завтра у нас настроение будет получше.

– Вас не удивило то, насколько шведы играли агрессивно?

– Я играл последний раз против шведов, когда мне было 19. Поэтому не могу сравнивать. Они, конечно, всегда шли до конца. И нам не удалось их притормозить. Наверное, стоило перекрывать подходы к воротам, навязывать контактную борьбу без шайбы, быстрее принимать решения при подборах, чтобы нас не давили форчеком, поддерживать друг друга больше, подстраиваться. Они хорошо сыграли, им нельзя не отдать должное, но мы могли сыграть куда лучше.

– Мне рассказывали, что в Хернинге в вашей раздевалке играла русская музыка. И раз уж вы немного знаете русский, и у вас в "Рейнджерс" есть Павел Бучневич, я подумал, что ее поставили вы.

– Я не ставлю музыку в нашей раздевалке. Так что не знаю, кто поставил эти треки. Это точно был не я. (Игорь ЕРОНКО)

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