Кто получит чемпионат мира-2021?

Сегодня в Кельне будет объявлено, кто станет хозяином чемпионата мира в 2021 году. Претендентов два: финский Тампере и совместная заявка Минска (Белоруссия) и Риги (Латвия). По словам Рене Фазеля, шансы кандидатов равны. Ранее он отдавал предпочтение совместной заявке, но отметил, что финны провели отличную презентацию.

Вице-президент Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс рассказал о заявке двух стран на проведение ЧМ-2021:

– Мы представили ИИХФ свою заявку на чемпионат мира. Голосование состоится в пятницу. Понятно, что финны – очень сильный соперник. И понятно, что они хоккейная держава с традициями. Но у Финляндии недавно был чемпионат мира, даже два совместно со Швецией. А у нас последний раз чемпионат мира был в 2006 году, пусть у нас и маленькое государство.

При этом на всех играх сборной Латвии в Кельне было минимум 3000 наших болельщиков. Максимально – 7500. Только наших. И должно быть честное отношение к нашим зрителям, которые заслужили домашний турнир. (Игорь ЕРОНКО)