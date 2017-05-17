Кристиан Эрхофф: "Способна ли Германия обыграть Канаду? Вполне"

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф после матча чемпионата мира-2017 против Латвии (4:3 Б) отметил, что выход в плей-офф турнира - важный момент для страны, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, команда способна обыграть в 1/4 финала Канаду, которая заняла первое место в группе В.

- Драйзайтль – наш лучший игрок, - заявил Эрхофф. - И он уже сейчас является одним из лучших хоккеистов в мире. Причем будет только прибавлять. Наша победа очень важна для хоккея в Германии. Поскольку сейчас все взоры болельщиков обращены на чемпионат мира. Для молодых ребят, для детей, которые хотят играть в хоккей, наш выход в плей-офф на домашнем ЧМ - большой и важный момент.

Способны ли мы обыграть Канаду? Вполне. Когда все решается в одном матче – возможно все. Но пока мы хотим насладиться моментом. О Канаде подумаем завтра. И выложимся в четвертьфинале без остатка. Я ничего не знаю о том, что наш первый гол был забит из офсайда. Вам виднее.