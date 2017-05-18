Крис Ли: "Вызов на чемпионат мира стал большим сюрпризом"

Защитник магнитогорского "Металлурга" и сборной Канады Крис Ли заявил, что рад сыграть в составе национальной команды на чемпионате мира по хоккею-2017. Он добавил, что ожидает интересной встречи с Германией, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Огромной радостью было получить приглашение в сборную Канады, сыграть с ребятами из НХЛ, – сказал Ли. – Для меня вызов на чемпионат мира стал большим сюрпризом, но я по-настоящему счастлив играть за свою страну. Отдыхал дома, когда мне позвонили из сборной. Отпуск отпуском, но когда такие новости – бросаешь все.

Видел матч немцев с Латвией. Понятно, что стадион сегодня будет болеть за немцев. Будет здорово. Но мы готовы к тяжелой встрече, которая должна получиться интересной. Я впервые на чемпионате мира, так что наслаждаюсь проведенным в сборной временем. К тому же Кельн очень красивый город, и болельщики тут что надо.

Матч Канада – Германия пройдет сегодня, 18 мая, и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.