Крис Ли: "В Кубке Гагарина мне не удалось остановить Шипачева"

Защитник сборной Канады Крис Ли, в минувшем сезоне выступавший в магнитогорском "Металлурге", уверен в том, что полуфинальный матч чемпионата мира-2017 с Россией получится зрелищным, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, чтобы остановить тройку Вадима Шипачева, будет необходимо сыграть очень плотно.

- Вам ведь хорошо знакомы многие игроки сборной России, с которыми и против которых вы немало играли, - вопрос Ли.

- Да уж, знаком. Что тут сказать - предельно мастеровитые парни. Российскому хоккею вообще свойственно высокое индивидуальное мастерство. У них в команде много плеймейкеров высокого уровня, атака очень сильна. Так что однозначно будет хороший матч, зрелищный.

- Вы недавно, в финале Кубка Гагарина, получили немало опыта игры против тройки Шипачева. Как ее остановить?

- Ну вот как раз остановить их у меня в этом году и не получилось (смеется). С ними нужно играть очень плотно и не терять позицию. Шипачев, наверное, - лучший диспетчер в КХЛ. И один лучших из тех, что я вообще видел. С ним нельзя терять концентрацию.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.