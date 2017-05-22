Крис Ли: "Неправильно, что финал завершился в серии буллитов"

Защитник сборной Канады Крис Ли после финального матча чемпионата мира со Швецией (2:1 Б) отдал должное сопернику, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Хоккеист не нашел слов для описания своего состояния.

Трудно объяснить, что у меня сейчас на душе. И очень неправильно, что эта встреча завершилась в серии буллитов. Бесконечный овертайм до победного гола был бы значительно справедливее. Но ничего уже не поделаешь. Надо признать, что шведы сыграли здорово, но очень уж равная была игра.

Нет, матч с Россией не забрал у нас эмоции. Совершенно точно. Ты ведь в финале, играешь за золото в свитере своей страны.

Пикар потрясающий турнир провел. Держал нас в игре все время. Чтобы по прошествии 80 минут счет был 1:1, оба вратаря должны играть блестяще. Так оно и было.