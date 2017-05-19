Крис Ли: "Канадцы у меня почти не спрашивают об игроках сборной России"

Защитник сборной Канады Крис Ли, в минувшем сезоне выступавший в магнитогорском "Металлурге", в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Россией подчеркнул, что соотечественники почти не спрашивают у него о россиянах, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, канадцы понимают, что подопечные Олега Знарка сделают ставку на мастерство, которого у них с избытком.

- Парни спрашивают вас об игроках сборной России? - вопрос Ли.

- На самом деле - почти нет. У них в команде хватает игроков из НХЛ, которых наши парни очень хорошо знают. Все и так понимают, что ставка у России будет сделана на мастерство, а его у них с избытком.

- Энхаэловцы смотрят на вас свысока?

- Нет, конечно (смеется). Если тебя взяли в сборную - значит, ты этого достоин. И совершенно не важно, в какой лиге ты играешь.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.