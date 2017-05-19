Крис Ли: "Будет здорово сыграть с Россией, это точно"

Защитник сборной Канады Крис Ли после матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира с Германией (2:1) отдал должное сопернику, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Особенно он отметил игру вратаря Филиппа Грубауэра. "Кленовые листья" пробились в полуфинал турнира, где встретятся с Россией.

Встреча россиян и канадцев состоится 20 мая в Кельне. "СЭ" проведет ее трансляцию.

– Вратарь немцев играл фантастически. Когда против такого выходишь – это сбивает, тащит и тащит. Но – не страшно же, выиграли и выиграли.

– Вчера на перроне, когда сборная России отправлялась в Париж, вы желали ей удачи, чтобы встретиться в полуфинале.

– А почему нет? Мы это предполагали. И поэтому будем готовы. Им тоже следует подготовиться. Нет, ну будет здорово с Россией сыграть, это точно. Веселый предстоит матч. Многих ребят я знаю, играл против них несколько лет. Россия – топ-команда. Мы – тоже топ-команда. Но если хочешь золото – должен обыгрывать любого.

– Не расстроились, что не сыграете против Мозякина?

– Расстроился, что он получил травму, да еще и в таком эпизоде. Очень хотел бы сыграть против него. Надеюсь, что он максимально скоро поправится.

– Вячеслав Быков сказал, что Канада – Россия – это и есть финал.

– Это мог быть финал. Но россияне проиграли американцам. Бывает, что поделать. Я на самом деле впервые буду играть за Канаду против России. Поэтому даже не знаю, что думать. Но это определенно волнует. Два фаворита. Так бывает. Нужно будет показать свой лучший хоккей.

– С Ильей Воробьевым хоть поздороваетесь?

– Не только поздороваюсь, но и поговорю. Пожелаю даже ему удачи. Для него будет интересно поработать на матче против меня, и для меня это будет не менее интересно.

– Вы же играли за "Кельнских акул". Каково было вернуться сюда?

– Здорово, очень здорово. Воспоминания нахлынули. Здесь все по-прежнему – прекрасная атмосфера.