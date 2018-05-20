Крис Крайдер: "Да, США не выигрывали золото почти 60 лет, но ..."

Нападающий сборной США Крис Крайдер подвел итоги чемпионата мира для своей команды, которая завоевала бронзовые медали турнира. В матче за третье место звездно-полосатые обыграли Канаду (4:1), Крайдер оформил дубль.

– Сегодня играли чуть более терпеливо. Больше помогали друг другу. И в нашей игре было больше структурности. Мы открыли счет – это было важным. Вести всегда веселее. Заставлять соперника за тобой гоняться.

Мотивировать себя было не сложно. По ту сторону – Канада. Какие тут проблемы с мотивацией? И это последний матч в сезоне. Последний за 8 месяцев.

Да, мы не выигрывали золото почти 60 лет. Когда? Когда выиграем последние две игры на турнире. На самом деле на таких турнирах собираются классные команды. Обыграть их непросто. Но процессы в американском хоккее проходят строго положительные. Дайте нам немного времени – и мы придем к победе на ЧМ. (Игорь ЕРОНКО)

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