Крэйг Рэмзи: "Шестеркин был очень хорош"

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи подвел итоги поражения от сборной России (0:4) на групповом турнире чемпионата мира в Дании. Он отметил игру вратаря россиян Игоря Шестеркина, а также действия соперника в меньшинстве.

– В раздевалке после первого периода я не кричал, – сказал Рэмзи. – Да, это был не лучший отрезок матча, да еще и в начале второй двадцатиминутки нам предстояло играть "3 на 5". И постараться выстоять. Иногда я кричу в раздевалке, но это был не тот случай. Игроки понимали, что случилось, и сами были недовольны собой.

Мы вышли на второй период, выстояли в меньшинстве, сыграли очень прилично. И даже сами создали отличный момент, когда играли "три на пять". Иногда надо кричать, но это был не этот случай.

Шестеркин был очень хорош. Но если бы мы забили при счете 2:0, игра пошла бы по-другому. Неважно как – отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заносить шайбу в ворота.

Сборная России проделала хорошую работу в меньшинстве. В третьем периоде мы начали бросать в большинстве, нанесли два-три броска. Иногда не забить сразу – это не очень и хорошо. Сразу начинаешь думать, что надо сделать что-то по-другому, лучше разыграть шайбу. Но самое главное – начинать выигрывать единоборства и бросать по воротам. Они хорошо двигали шайбу, но нам надо было бросать. (Игорь ЕРОНКО)

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