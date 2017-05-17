Коварж тренируется с Соботкой и Ворачеком перед матчем с Россией

Сборная Чехии провела тренировку в Париже в преддверии матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по хоккею-2017 против России. Отметим, что один из лидеров магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж работает в одной тройке с Якубом Ворачеком и Владимиром Соботкой, сообщает "Р-Спорт".

Команда Чехии тренировалась в следующем составе:

Вратари: Петр Мразек, Павел Францоуз, Доминик Фурх;

Радко Гудас – Радим Шимек, Якуб Ворачек – Ян Коварж – Владимир Соботка;

Якуб Ержабек – Либор Шулак, Давид Пастрняк – Робин Ханзл – Роман Червенка;

Ян Рутта – Михал Кемпни; Михал Ржепик – Петр Врана – Михал Бирнер;

Томаш Кундратек – Якуб Крейчик, Роман Хорак – Томаш Плеканец – Томаш Зогорна.

Встреча сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чехия