Чемпионат мира

20:14 | Хоккей — Чемпионат мира

Кошечкин - в воротах сборной России на матч с Чехией

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Стал известен состав сборной России на матч группы А с Чехией. По сравнению с игрой произошли два изменения: Василий Кошечкин вернулся в ворота, а Никита Сошников заявлен 13-м нападающим. 

В составе чешской команды также два изменения - вместо Якуба Крейчика и Роберта Коусала в состав сборной попали Давид Пастрняк и Давид Крейчи.

Матч Чехия – Россия начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия – Россия.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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oovarkunov

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

20:47

alur66

Капец нам-это не вратарь -а ДЫРА. Походу в сборную его берут по чьей-то протекции.

20:43

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