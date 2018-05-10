Кошечкин - в воротах сборной России на матч с Чехией

Стал известен состав сборной России на матч группы А с Чехией. По сравнению с игрой произошли два изменения: Василий Кошечкин вернулся в ворота, а Никита Сошников заявлен 13-м нападающим.

В составе чешской команды также два изменения - вместо Якуба Крейчика и Роберта Коусала в состав сборной попали Давид Пастрняк и Давид Крейчи.

Матч Чехия – Россия начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия – Россия.

🇨🇿🇷🇺 Состав сборной России на матч с Чехией.

По сравнению с игрой 🇧🇾🇷🇺 произошли 2 изменения: Василий Кошечкин вернулся в ворота, а Никита Сошников заявлен 13-м нападающим. Матч пройдёт на "Роял Арене", начало в 21:15 (мск). За его ходом можно следить на @MatchTV pic.twitter.com/vvraGgivZr – Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2018 г.

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