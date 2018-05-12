Кошечкин сыграет со Швейцарией

Вратарь сборной России Василий Кошечкин начнет матч группового турнира чемпионата мира со Швейцарией в стартовом составе. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.
Напомним, Кошечкин пропустил в матче с Чехией (3:4 ОТ) четыре шайбы. Его дублером будет Игорь Шестеркин.
Матч Россия – Швейцария пройдет сегодня, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Игорь ЕРОНКО)
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