Кошечкин будет основным вратарем сборной России на чемпионате мира

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что на Шведских играх два матча проведет Василий Кошечкин, а один – Игорь Шестеркин. Четвертый этап Евротура пройдет с 26 по 29 апреля.

- Кошечкин будет первым номером на чемпионате мира, даже если он не совсем удачно сыграет на Евротуре. Сейчас нет смысла дергаться, что-то менять. На серьезный турнир надо входить с первым номером. Успеха добиваются те команды, у которых есть основной вратарь, они ему доверяют и не дергаются (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Помимо Кошечкина и Шестеркина в расположении сборной находится голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.

Матч Евротура Финляндия - Россия состоится сегодня, 26 апреля в Хельсинки. Начало игры - 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.