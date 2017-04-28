Корея впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Кореи обыграла в серии буллитов команду Украины (2:1 Б) в заключительном матче первого дивизиона чемпионата мира. Благодаря этой победе корейцы заняли второе место в турнирной таблице и впервые в своей истории вышли в элитный хоккейный дивизион. Сборную Казахстана, которая не вышла из дивизиона, корейцы обошли по результату личной встречи (5:2).
Помимо участия в чемпионате мира-2018 в Дании, сборная Кореи дебютирует на домашних Олимпийских играх-2018. Ранее с первого места из первого дивизиона вышла сборная Австрии. Сборная Украины заняла последнее место в группе А и выбыла в группу В.
Korea is promoted to the top division and will play at the #IIHFWorlds first time, next year at the @2018IIHFWorlds! https://t.co/Kf6jcgy3rH pic.twitter.com/3cMg4R85RH– IIHF (@IIHFHockey) 28 апреля 2017 г.