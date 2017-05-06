Конрад Абельтсхаузер: "Германия способна на многое на домашнем ЧМ"

Защитник сборной Германии Конрад Абельтсхаузер выразил уверенность в том, что его команда способна на многое на домашнем чемпионате мира. Немецкие хоккеисты неожиданно обыграли команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А, прошедшая в Кельне в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Германии.

– Мы знали, что не сможем часто контролировать шайбу, – приводит "Р-Спорт" слова Абельтсхаузера. – Нам нужно было настраиваться на блокировку бросков, на тяжелую работу, на связь между каждым из тех, кто находится на льду. Думаю, сегодня мы продемонстрировали, как можно побеждать в хоккее духом и слаженной работой всех членов команды. Мы были именно командой сегодня. Теперь нас ждет не менее сложный матч с командой Швеции. Они были близки к победе с россиянами, но потеряли очки, теперь будут еще злее с нами. Но раз мы победили сегодня, значит, наша команда сейчас способна на многое.