Коннор Мерфи: "Немцы выдали матч жизни"

Капитан сборной США Коннор Мерфи подчеркнул после стартового матча чемпионата мира с Германией (1:2), что это поражение не трагично для американцев. По его словам, немецкая команда выдала матч жизни перед своими зрителями.

– Большую часть времени мы контролировали шайбу и чаще всего играли в зоне немцев, но Томас Грайсс был бесподобен, – приводит "Р-Спорт" слова Мерфи. – Недооценки соперника быть не могло, ведь мы проиграли им год назад на чемпионате мира, так что все понимали. Немцы выдали матч жизни, действительно здорово сыграли. Это поражение точно не трагично для нас, впереди есть еще шесть матчей группового этапа, матч с немцами нужно забыть.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча США – Германия