Коннор Макдэвид: "Во время таймаута Питерс накидал расстановку, розыгрыш и отправил нас вперед"

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид подвел итоги матча с Россией (5:4 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.
- В первом периоде здорово повели, - заявил Макдэвид. - Но разбазарили преимущество во втором. Игра уравнялась, в третьем здорово играли.
- У вас заработало большинство, да и в равных составах пошли голы.
- Большинство важно. Может, мы и не смотрелись в атаке на групповом этапе, но сегодня все заработало.
- Как оцените собственную игру?
- Да нормально. Мы победили – это главное.
- Что Билл Питерс сказал во время тайм-аута перед большинством в овертайме?
- Накидал расстановку и как надо разыгрывать и отправил нас вперед.
- Трижды вы вели, и россияне догоняли каждый раз.
- Это трудовая победа. Мы забивали, соперник сравнивал. Просто продолжали бороться, и болельщики нас поддерживали.
- Ваша тройка часто забивала в группе, и сегодня выстрелила в третьем периоде.
- Отлично сработали, мне очень комфортно играть с парнями. (Игорь ЕРОНКО)
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