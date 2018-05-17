Коннор Макдэвид: "Во время таймаута Питерс накидал расстановку, розыгрыш и отправил нас вперед"

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид подвел итоги матча с Россией (5:4 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

- В первом периоде здорово повели, - заявил Макдэвид. - Но разбазарили преимущество во втором. Игра уравнялась, в третьем здорово играли.

- У вас заработало большинство, да и в равных составах пошли голы.

- Большинство важно. Может, мы и не смотрелись в атаке на групповом этапе, но сегодня все заработало.

- Как оцените собственную игру?

- Да нормально. Мы победили – это главное.

- Что Билл Питерс сказал во время тайм-аута перед большинством в овертайме?

- Накидал расстановку и как надо разыгрывать и отправил нас вперед.

- Трижды вы вели, и россияне догоняли каждый раз.

- Это трудовая победа. Мы забивали, соперник сравнивал. Просто продолжали бороться, и болельщики нас поддерживали.

- Ваша тройка часто забивала в группе, и сегодня выстрелила в третьем периоде.

- Отлично сработали, мне очень комфортно играть с парнями. (Игорь ЕРОНКО)

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