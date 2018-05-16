Коннор Макдэвид: "С Россией всегда весело играть"

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018.



- Другой город, другая арена, другая раздевалка. Для нас все начинается заново, - сказал Макдэвид. - Но, конечно, ничего из этого не должно нам помешать. В Хернинге все было хорошо. И здесь тоже. Русские как обычно одарены в атакующем плане. Сильные нападающие, быстрые. Опасное большинство. И вся команда прекрасно катается. Тяжелое будет испытание.



Хорошая игра в большинстве очень важна. Нам пока не удается ее наладить. Здесь не так много времени на отладку. И на таких турнирах очень важна игра в обороне. Плотность обороны. Как вы могли заметить, в последних матчах мы уделяли наибольшее внимание этому аспекту. Четвертьфинал будет малорезультативным. В таких случаях большинство может очень сильно помочь.



Нам просто необходимо выйти на новый уровень, чтобы добиться успеха в плей-офф. Я не могу сказать, что мы играли на чемпионате мира хорошо. Так что нам нужно прибавить. Ожидаю скоростного хоккея. У сборной России быстрая команда. Которая играет в плотный хоккей. И никогда не сдается.



Россия - Канада - это всегда большая афиша. С большой историей. Противостояние, в котором приятно принимать участие. С Россией всегда весело играть. У России выделяется Дацюк. Он легенда. Но у них есть и молодые ребята, которые ему ничем не уступают. У русских постоянно появляются классные игроки. Часто бывает, что ты не знаешь игрока, но он заставляет тебя его запомнить, оставляя хорошее впечатление. Эта команда - не исключение. (Игорь ЕРОНКО)

Матч сборных Канады и России пройдет завтра, 17 мая, начало - 17.15 по московскому времени."СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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