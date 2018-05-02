Коннор Макдэвид: "Мне нравится играть со сборной России"

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид в интервью "СЭ" рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Он отметил, что со сборной России.

– Вы бы хотели сыграть против сборной России на турнире?

– Определенно. Мне нравится играть против этой команды. Правда, они не в нашей группе. Но есть шанс, что мы встретимся в плей-офф. У России всегда мощная команда. Поэтому всегда надеешься встретиться с ними где-то ближе к концу турнира. Или в самом конце. И на этот раз у них должен быть хороший коллектив. И не важно, что мы многих игроков из тех, что приедут, даже не знаем. Но до потенциальной встречи с Россией еще очень далеко. Семь матчей, семь серьезных соперников. А потом уже можно и о россиянах задуматься.

– Вы наверняка знаете, что у России будет не больше шести игроков НХЛ в составе.

– Знаю, конечно. Но ее игроки гордятся тем, что выступают за сборную на чемпионате мира. И всегда рады присоединиться. Поэтому я не сомневаюсь, что еще несколько человек к сборной России появится – после окончания выступлений в плей-офф. Правда, там и так должна быть хорошая команда. И я уверен, что по ходу турнира они будут становиться только сильнее. (Игорь ЕРОНКО)

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