Коннор Макдэвид: "Большинство Швейцарии стало определяющим фактором поражения"

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид рассказал о причинах поражения своей команды от Швейцарии в полуфинале чемпионата мира (2:3).

– После первого нашего удаления мы здорово отоборонялись, а после двух следующих пропустили. Они реализовали две из трех попыток игры в большинстве. Это и стало определяющим фактором.

Йоси здорово сыграл у швейцарцев. Меня это не удивляет – это один из лучших защитников мира. Дженони был очень хорош. Очень солиден в воротах Швейцарии. Отличная работа.

Нам важно выиграть последний матч на турнире. И у нас завтра будет такая возможность. (Игорь ЕРОНКО)

Полное расписание чемпионата мира по хоккею