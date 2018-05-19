Коннор Макдэвид: "Большинство Швейцарии стало определяющим фактором поражения"

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид рассказал о причинах поражения своей команды от Швейцарии в полуфинале чемпионата мира (2:3).
– После первого нашего удаления мы здорово отоборонялись, а после двух следующих пропустили. Они реализовали две из трех попыток игры в большинстве. Это и стало определяющим фактором.
Йоси здорово сыграл у швейцарцев. Меня это не удивляет – это один из лучших защитников мира. Дженони был очень хорош. Очень солиден в воротах Швейцарии. Отличная работа.
Нам важно выиграть последний матч на турнире. И у нас завтра будет такая возможность. (Игорь ЕРОНКО)
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spetrov
Причем здесь конкретно Еронко, остается только догадываться.
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Lars Berger
Еронко сейчас лучше просто помолчать. За умного сойдет.
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