Комментатор TSN Миллер о матче Канада – Россия: "Черт его знает, кто победит"

Легендарный комментатор TSN Горд Миллер считает, что в предстоящем полуфинале чемпионата мира между сборными России и Канады решающую роль сыграет игра в большинстве, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Черт его знает, кто сегодня победит, – сказал Миллер. – Я как раз и пришел сюда, чтобы это выяснить и прокомментировать матч. Думаю, что в этой встрече все решит игра в большинстве.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.