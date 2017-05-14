Клубы из Дании не будут вступать в КХЛ

Глава федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен заявил, что в стране не будет создаваться клуб КХЛ, несмотря на две новые арены к чемпионату мира-2018, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что в следующем году турнир пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

– Да, у нас будет два замечательных дворца по окончании чемпионата мира, но это не значит, что у нас появится команда КХЛ, – сказал Нильсен. – 2-3 года назад это было реально, сейчас – нет.