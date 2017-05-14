Клубы из Дании не будут вступать в КХЛ

Глава федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен заявил, что в стране не будет создаваться клуб КХЛ, несмотря на две новые арены к чемпионату мира-2018, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что в следующем году турнир пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
– Да, у нас будет два замечательных дворца по окончании чемпионата мира, но это не значит, что у нас появится команда КХЛ, – сказал Нильсен. – 2-3 года назад это было реально, сейчас – нет.
Спринт
Не только датским, но и словакским, финским, китайским, хорватским командам нечего делать в бездумно раздутой ради показухи КХЛ, уровень которой снижается последние 7-8 лет, как минимум.
17:29
Thomas_Boy_
Спасибо, датчане!
17:04