Чемпионат мира

16:54 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Клубы из Дании не будут вступать в КХЛ

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Глава федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен заявил, что в стране не будет создаваться клуб КХЛ, несмотря на две новые арены к чемпионату мира-2018, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что в следующем году турнир пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

– Да, у нас будет два замечательных дворца по окончании чемпионата мира, но это не значит, что у нас появится команда КХЛ, – сказал Нильсен. – 2-3 года назад это было реально, сейчас – нет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

Не только датским, но и словакским, финским, китайским, хорватским командам нечего делать в бездумно раздутой ради показухи КХЛ, уровень которой снижается последние 7-8 лет, как минимум.

17:29

Thomas_Boy_

Спасибо, датчане!

17:04